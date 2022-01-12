Ödenen milletvekili maaşları geri alınsın

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’e tepki yağmaya devam ediyor. Şehit yakınları ve gaziler, 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaklaşık 4 yıldır milletin verdiği vergilerle maaş alan ve milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla hazırlanan fezlekenin yürürlüğe konulduğu Güzel’e ödenen maaşların geri alınması gerektiğini söylediler.

Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, “Her zaman söylediğimiz gibi HDP’li vekillere ödenen bu paralar haramdır. Bunlar alenen PKK’nın temsilciliğini yapıyorlar. Milletle bir işi olmayan bu insanların milletin vergileriyle Gazi Meclis’ten maaş almaları bizleri derinden yaralamaktadır. Bu kadına ve HDP’li bütün vekillere verilen maaşlar, sağlanan haklar yasal farkı ile hesaplanıp geri alınsın. Milletin vergisi, milletin yararına kullanılsın” şeklinde konuştu.

Hem milletin vergileriyle maaş alıp hem de milletvekilliğinden doğan hakları kullanan bu kişiden bütün ödenen maaşların ve hakların hesaplanıp yasal farklarla birlikte tazmin edilmesini isteyen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, “Bu kadının milletvekilliği düşürüldükten sonra gerekli cezalarını da çekip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması gerekiyor. Bu vatan için canını verenlerin aileleri, gazilerimiz ve aileleri çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirirken bunların bu paraları almasına karşıyız” dedi.