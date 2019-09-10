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Ödemiş’te şiir gecesi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 3 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde yapılan şiir ve müzik gecesi ilgi gördü.

10 Eylül 2019 Salı 12:46
Ödemiş’te şiir gecesi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 3 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde yapılan şiir ve müzik gecesi ilgi gördü. Belediye tarafından işletilen kafe bahçesinde yapılan şiir ve müzik gecesi çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.



Ödemişli sanatseverlerin destek verdiği gecede, Türk edebiyatının farklı türlerinde eserler veren şairlerin şiirleri, yine Ödemişli sanatseverler tarafından okundu. Şiirler arasına serpiştirilen şarkı ve türküler de dinleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. Etkinliğin başında bir konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Akgün, “Güzel bir gece olmasını diliyorum. Belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazırız” dedi. Gecenin sunucusu edebiyat öğretmeni Zarife Özcan’ın da zaman zaman şiirlerle süslediği gece boyunca izleyiciler zaman zaman duyusal anlar yaşarlarken, kimi zaman da Selin Bıldır’ın okuduğu şarkılara eşlik etti. İlk organizasyon, haziran ayında hayatını kaybeden şairler için düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:46
  1. sanat

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