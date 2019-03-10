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Ödemiş’te patates 5, soğan 7 lira

İzmir’in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi.

10 Mart 2019 Pazar 10:37
Ödemiş’te patates 5, soğan 7 lira

İzmir’in tarım bahçesi olarak bilinen Küçükmenderes Havzasında patates fiyatları pazarda 5 liraya yükseldi. Tarlada 4 lira civarında seyreden patates fiyatlarının, söküm ve dikim çalışmalarının devam ettiği mart ayı boyunca fiyatların daha da artması bekleniyor.

 

Patates üreticisi İsmail Halıcıoğlu, mart ortası itibarı ile patates tarlalarındaki söküm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Halıcıoğlu, sökümlerin mart sonuna kadar süreceğini söyleyerek, "Artık tarlalardaki patates sökümlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Piyasada patates bulmak zorlaştı. Üretici peşin para olmadan satış yapmıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan çek ve senet alışverişleri çok sayıda üreticinin canını yakmıştı. Maliyetler arttı. Patates tarlada kalmadı denecek kadar azaldı. Dolayısıyla ürün değerlendi. Bu yüzden fiyatlarda da artış gözleniyor" dedi.

 

İzmir’de ucuzluğu ve kalitesi ile bilinen Ödemiş’in pazarında da patates tezgahlarında fiyatların 5 TL olduğu gözlenirken, soğan fiyatları da 7 lira. Pazarcı Ali Şekerci, tüketicinin fiyatlardan şikayet ettiğini fakat kendilerinin de ucuza almadıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:37
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