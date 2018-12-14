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Ödemiş'te kar yağışı

İzmir'e Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

14 Aralık 2018 Cuma 07:12
Ödemiş'te kar yağışı

Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde hafta başından beri ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı.

Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti.

Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 07:42
  1. Bozdağ
  2. kar
  3. Ödemiş
  4. Anadolu Ajansı

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