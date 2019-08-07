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Ödemiş’te belediye bünyesinde konservatuvar açılıyor

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş,belediye bünyesindeki mevcut kültür sanat kurslarının ve koroların daha da genişletilerek konservatuvar çatısı altında hizmet vereceğini ifade etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
Ödemiş’te belediye bünyesinde konservatuvar açılıyor

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş,belediye bünyesindeki mevcut kültür sanat kurslarının ve koroların daha da genişletilerek konservatuvar çatısı altında hizmet vereceğini ifade etti.


Ödemiş Belediyesi, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağmak amacıyla belediye bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kültür-sanat kursları düzenliyor. Bu çalışmaların genişletilerek hizmet vermesi amacıyla Ödemiş Belediyesi Konservatuvarı kurulması yönünde çalışmalar başladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi:


"Toplum olarak; kültüre, sanata, sahip olduğumuz tarihi zenginliklere önem vermemiz gerekiyor. Kültürle, sanatla iç içe olan insanlar, dünyaya ve hayata daha geniş pencereden bakar, hayatı farklı bakış açılarıyla zenginleştirir. Ödemiş Belediyesi olarak kültür-sanat ve spor branşlarında birçok etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır belediye bünyesinde düzenlenen kurslarımız ve korolarımız bulunuyor. Mevcut kurslarımızın ve korolarımızın çalışmalarını genişleterek, konservatuvar bünyesinde hizmet vermesi yönünde çalışmalarımıza başladık. Birçok gencimiz burada yetişecek. Bu çalışmalarımızı Ödemişli gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
  1. kültür
  2. sanat
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