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Ödemişspor, Yahya Aydın ile yola devam edecek

Genel kurul sonrası yeni sezon çalışmalarına hızla başlayan Ödemişspor yönetimi, geçen sezon görev yapan başarılı teknik direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:01
Ödemişspor, Yahya Aydın ile yola devam edecek

Genel kurul sonrası yeni sezon çalışmalarına hızla başlayan Ödemişspor yönetimi, geçen sezon görev yapan başarılı teknik direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldı.


Ödemişspor’da geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından yönetim, yeni sezonla ilgili çalışmalarına hızlı başladı. Bu sezon mücadele edeceği İzmir Süper Amatör Lig’in yanı sıra gelecek sezonlarda da başarı hedefleyen kırmızı-lacivertli takımın yönetimi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de beşinci haftadan itibaren görev alan teknik direktör Yahya Aydın ile görüşerek yeniden anlaştı. Bu anlaşmanın ardından Ödemişspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Turan ve teknik direktör Yahya Aydın sözleşme imzaladı.


Ödemişspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Turan, hedeflerinin bu sezonun yanı sıra gelecek sezonlarda da başarı elde edecek bir yapı oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Geçen sezon takımımızda başarıyla görev yapan, camiamızı tanıyan, taraftarımızın beklentisini bilen teknik direktörümüz Yahya Aydın ile yeniden anlaşmaya vardık. Aydın’ın yönetiminde takımımız son derece başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Hedefimiz Ödemişspor’un layık olduğu başarılara istikrarlı bir çizgiyle ulaşmasıdır. Bu konuda yönetim olarak gerekli adımları vakit kaybetmeden atıyoruz. Sadece yeni sezonu değil gelecek sezonları da kapsayan başarı hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



"Taraftarlarımızın ve kentin beklentisinin bilincindeyiz"


Ödemişspor için yeniden imza atan teknik direktör Yahya Aydın da, "Yönetimimize bir kez daha bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ödemiş’in sağlam adımlarla başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Taraftarlarımızın ve kentin beklentisinin bilincindeyiz. Adım adım ilerleyerek Ödemiş’te var olan potansiyeli de en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ödemiş ve futbolseverlerimiz güzel başarılara layıktır" dedi.


Geçen sezon Yahya Aydın yönetimindeki 19 maçta kırmızı-lacivertli ekip; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmiş, ikinci yarıda hiç yenilgi almadığı halde il takımları arasındaki statü nedeniyle gol averajıyla lige veda etmişti.



Transfer başlıyor, seçme düzenlenecek


Öte yandan, takımdaki teknik ekibin belirlenmesinin ardından, iç ve dış transfer çalışmalarına başlanacağı, 3-4-5 Ağustos tarihlerinde de A takım için oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi. 1995-2002 doğumlu oyuncuların katılabileceği seçmelerin 3 gün boyunca 17.00’da Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:01
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