Ödemiş sokaklarının çehresi değişecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı ilçe sınırları içindeki 99 mahallesinin muhtelif sokaklarına beton parke taş kaplaması yapacak. Belediye, bu amaçla Ödemiş İlçesi Merkez ve Bağlı Mahallelerde 25.000 metre Bordür Temini ve Nakliyesi ile 18.000 metre Bordür döşenmesi ve 100.000 m2 Kilit Parke Taşı Temini ve Nakliyesi ile 70.000 m2 Kilit Parke Taşı Döşenmesi ile Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapılması işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

İhale Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Odası’nda 16.03.2021 tarih ve saat 14:00’de gerçekleştirilecek.

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