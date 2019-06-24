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Ödemiş Koza-Der’den dayanışma kahvaltısı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet yürüten Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) üyeleri, ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi yakınlarındaki bir kahvaltı salonunda bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Ödemiş Koza-Der’den dayanışma kahvaltısı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet yürüten Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) üyeleri, ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi yakınlarındaki bir kahvaltı salonunda bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.


Geleneksel hale gelen 5 Haziran Dünya Çevre Günü kahvaltılarının bu yıl İstanbul seçimleri nedeniyle aksadığını söyleyen Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) Başkanı Selahattin Bağlı, dünyanın çevresel felakete doğru yol aldığını belirterek, büyük insanlığın buna ’dur’ demesi için zamanın her geçen gün daraldığını ifade etti. Dernek başkanı Selahattin Bağlı, Ödemiş ve çevresinde yürüttükleri çevre etkinlikleri ile çevreye verilen zarar ile ilgili duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını da söyledi. Bağlı, "Dünyadaki ve bölgemizdeki çevresel dönüşüm ve nüfus artışı, önü alınamaz zararlara neden oluyor. Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği olarak üyelerimizle çere dostu etkinlikler düzenliyoruz" dedi.



Tohum Uygulama Merkezi açılacak


Önümüzdeki günlerde Ödemiş’te önemli bir çalışmaya imza atacaklarını söyleyen Bağlı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak ‘Tohum Uygulama Merkezi’ açacağız. Bu konuda bize iki yer gösterildi. Burada yapacağımız çalışma ile yerli tohum üretimi, çoğaltımı ve dağıtımı konusunda emek vereceğiz" diye aktardı.


Bağlı’dan sonra bir konuşma yapan Doç Dr. Özlem Alan da, tohum ve tohumculuk konusunda bazı açıklamalar yaptı. Atalık, Hibrit ve GDO’lu tohumlar konusunda bazı açıklamalar yapan Alan, kamuoyunda bu kavramlarla ilgili yanlış bilgiler dolaştığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde dernekle birlikte güzel çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.


Alan, çeşitli yerlerde yapılan Tohum Takas Şenlikleri’ne de değinerek, bu tür çalışmaların daha bilimsel yapılması gerektiği üstünde durdu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
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