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Ekonomi

Ödemiş Hayvan Pazarı açılıyor

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:33:05 -
Ödemiş Hayvan Pazarı açılıyor

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacağı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun kararı doğrultusunda Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nda alışverişler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacağı bildirildi.


Bölgenin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun 18 Mart tarihli toplantısında alınan karar gereği geçici olarak kapatılmıştı. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 21 Mayıs tarihinde gerçekleşen İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun toplantısında 1 Haziran’dan itibaren Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın gerekli önlemlerin alınarak yeniden açılmasına karar verildi. 6 Haziran Cumartesi günü 04.00’da açılacak Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nda girişlerde araçlar dezenfekte edilecek. Pazar girişlerinde vatandaşların vücut ısıları ölçülecek. Pazarın çeşitli noktalarında el dezenfektanları yer alacak. Hayvan pazarının alanına dikkat edilerek sosyal mesafeye uygun şekilde girişler yapılacak. Pazar içerisinde de sosyal mesafe konusunda denetlemeler yapılarak uyarılarda bulunulacak. Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı her hafta 04.00’da açılmaya devam edecek.

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