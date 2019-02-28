Ödemiş CHP’nin yeni ilçe başkanı Hamdi Halis Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis oldu.

CHP’de Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz hafta istifa etmeleri sonrası, CHP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına emekli öğretmen ve esnaf Hamdi Halis atandı. Halis ve yönetim kurulunun düzenlenecek toplantı sonrası göreve başlayıp, seçim çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Genel merkezden gelen atama haberini CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Millet İttifakı CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ile birlikte Ödemiş’teki basın kuruluşlarını ziyaretleri sırasında alan Halis, gelen tebrikleri de kabul etti.

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