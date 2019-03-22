Ödemiş CHP’den ’terörle ilintili meclis üye listesi’ iddialarına açıklama

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Ödemiş’te terörle ilintili meclis üyesi adayı gösterildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Halis, “Bu adı geçen kişinin partimizle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi parti üyemiz de değil, böyle bir kişi yaşıyor mu diye araştırdık hiçbir belirti yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Dağ, yaptığı basın toplantısında, "İzmir’de CHP’nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleri ile geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişiler arasında dağ kadrosunda bulunmuş, terör örgütü eylemlerine katılmış, örgüt propagandası yapmaktan ceza almış, örgüte mali destekte bulunmuş, gençlik yapılanmalarının içinde yer almış ve aile fertlerinden bazıları terörle ilişkili suçlardan ceza almış birçok kişi bulunmaktadır. Ayrıca bu listede HDP’de ilçe eş-başkanlığı yapmış kişiler de bulunmaktadır” demişti.

Bu açıklamalar sonrasında CHP’nin Ödemiş listesinde de terör örgütüyle ilintili ismin bulunduğu iddia edilmişti. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, konuyla alakalı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya; eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, belediye başkan adayı Mehmet Eriş, belediye başkanı aday adaylarından Remzi Boyacıoğlu ve Mustafa Aydın ile meclis üyesi adayları, CHP ve İYİ Parti üyeleri katıldı.

Halis, Ödemiş’te Millet İttifakı listelerinde terör örgütleriyle ilintili meclis üyesi adayı gösterildiğine dair haberleri yalanlandı. Hamdi Halis, açıklamasında, "Bizim siyaset anlayışımız gönlünde insan sevgisi olan, doğa sevgisi olan, hayvan sevgisi olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, cumhuriyetin bütün ilkelerine sahip çıkan bir anlayıştır. Ödemiş’te de 31 Mart’a kadar seçim sürecini bu anlayışla sürdürüyoruz. Şu ana kadarki bu çizgideydik, bu çizgimizi devam ettireceğiz. Şu anda bu adı geçen kişinin partimizle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi parti üyemiz de değil; böyle bir kişi ’yaşıyor mu’ diye araştırdık hiçbir belirti yok" dedi.

CHP’li Mustafa Balbay da, iddialarla ilgili, "Ödemiş’te mahalle mahalle dolaşıp Tunç Soyer’in ve Mehmet Eriş’in halkımız için yapacaklarını anlatmayı planlamıştık. Şu anda İzmir’de hem büyükşehir adayımız, hem Ödemiş adayımız hem de meclis üyelerimiz ilanen duyurulmuştur. Bu isimler Yüksek Seçim Kurulu’nun da onayından geçirilerek 3 Mart’tan itibaren kesinleşmiştir. Eğer burada herhangi bir suçlu varsa YSK suç işlemiş ve açıklamamıştır" şeklinde konuştu.