Ödemiş Belediyesi zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satıyor
Ödemiş Belediyesi mülkiyeti kendinde olan zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Ödemiş Belediyesi; Çamlıca, Pirinççi, Üzümlü, Birgi, Kemer, Ovakent (Adagide), Demircili’de bulunan 7 taşınmazını toplam 825 bin TL muhammen satış bedeliyle elden çıkaracak.
20.01.2021 saat 14.00 ile 15.55 saatleri arasında yapılacak satışta ihale beleli peşin olarak Belediye veznesine veya belediye hesabına yatırılacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ