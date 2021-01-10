  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ödemiş Belediyesi zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satıyor
Ekonomi

Ödemiş Belediyesi zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satıyor

Ödemiş Belediyesi mülkiyeti kendinde olan zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:22:00 -
Ödemiş Belediyesi zeytinlik, bahçe, tarla ve işyerlerini satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Ödemiş Belediyesi; Çamlıca, Pirinççi, Üzümlü, Birgi, Kemer, Ovakent (Adagide), Demircili’de bulunan 7 taşınmazını toplam 825 bin TL muhammen satış bedeliyle elden çıkaracak.

20.01.2021 saat 14.00 ile 15.55 saatleri arasında yapılacak satışta ihale beleli peşin olarak Belediye veznesine veya belediye hesabına yatırılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı
Gündem

Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını..
Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı
Gündem

Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı

Türk Lirasını ateşe vererek sigaralarını yakan genç kadınların görüntüsü tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları şahıslar hakkında ..
İttifak söylentileri endişelendirdi! Mustafa Kamalak'tan AK Parti hakkında tepki çeken ifadeler
Siyaset

İttifak söylentileri endişelendirdi! Mustafa Kamalak'tan AK Parti hakkında tepki çeken ifadeler

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AK Parti ile Saadet'in ittifak yapabileceği söylemlerinin ardından tepki çeken açıklamala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay