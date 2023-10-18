Ödemeler "kapıya" dayandı. Her gün net 3,6 milyar lira harcıyoruz

Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında internet üzerinden ürün ve hizmet satışının günlük ortalaması 3,6 milyar TL’ye ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında e-ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7’lik artışla 652,7 milyar TL oldu.

6 aylık dönemde siparişler de geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 20 artışla 2 milyar 556 milyon adede yükseldi. İlk 6 ayda günlük satış 3 milyar 622 milyon TL, sipariş adedi de 14 milyon 200 bin olarak gerçekleşti.

İnternet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerde sepet ortalaması ödeme şekillerine göre değişti. İnternetten kredi ya da banka kartı ile satın alımlarda sepet ortalaması 412 TL olurken, kapıda ödemede 363 TL, havale, EFT ve diğer seçeneklerde ise sepet ortalaması 142 TL’ye kadar düştü.

En yüksek konaklama

Sepet ortalaması en yüksek olan sektör konaklama oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 14.262 TL olarak gerçekleşti. Ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon harcamalarında sepet ortalaması 6.287 TL olurken, hava yolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 3.391 TL harcandı.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri için 830, giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişlerde ise ortalama 712 TL’yi buldu. Elektronikte sepet ortalaması 420 TL, çiçekçilikte 282 TL, gıda ve süpermarkette 146 TL oldu. Online yemek siparişlerinin ortalaması ise 166 TL olarak duyuruldu.

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Sepet ortalaması artan ürünler

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, geçen yılla kıyaslandığında sepet ortalamasını en fazla artıran sektörün yüzde 166 ile konaklama olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu sektörü sırasıyla yemek (Yüzde 100), giyim, ayakkabı ve aksesuarlar (Yüzde 91), beyaz eşya ve küçük ev aletleri (Yüzde 84), gıda ve süpermarketler (Yüzde 70), çiçekçilik (Yüzde 68), ev, bahçe mobilya ve dekorasyon (Yüzde 65), elektronik (yüzde 63), havayolları (yüzde 28) izledi"