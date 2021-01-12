  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ekonomi

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:23:00 -
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Buna göre cari işlemler açığı 2020 Kasım ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon doları buldu. 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara inmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 Kasım ayında 632 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019’un aynı ayına nazaran 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 338 milyon dolar düşüp 835 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de 35 milyon dolar azalıp 61 milyon dolar seviyesine çekildi.

Öte yandan 2020 Ekim ayı cari işlemler açığı 273 milyon dolardan 340 milyon dolara revize edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump kararı Twitter'a pahalıya patladı
Dünya

Trump kararı Twitter'a pahalıya patladı

Sosyal medya platformu Twitter'ın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter'ın hisseleri yüzde 12 de..
Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma isteniyor
Dünya

Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma isteniyor

Mali'deki sivil toplum kuruluşları (STK), 3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve çok sayıda sivilin katledild..
Whatsapp kararı sonrası gündem oldu! Zuckerberg'ü yerin dibine sokan konuşma
Dünya

Whatsapp kararı sonrası gündem oldu! Zuckerberg'ü yerin dibine sokan konuşma

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tepki çeken 'gizlilik' kararı, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay