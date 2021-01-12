Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Buna göre cari işlemler açığı 2020 Kasım ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon doları buldu. 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara inmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 Kasım ayında 632 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019’un aynı ayına nazaran 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 338 milyon dolar düşüp 835 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de 35 milyon dolar azalıp 61 milyon dolar seviyesine çekildi.

Öte yandan 2020 Ekim ayı cari işlemler açığı 273 milyon dolardan 340 milyon dolara revize edildi.