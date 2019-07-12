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Ödemeler dengesi mayısta 151 milyon Dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:18
Ödemeler dengesi mayısta 151 milyon Dolar fazla verdi

Buna göre, 2018’in Mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi. Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:18
  1. Resmi rezervler
  2. cari işlemler
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  4. Dolar

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