Ödem attırıcı tarifler. Ödem nasıl atılır?
Birbirinden güzel ve yağ yakıcı ödem attırıcı detoks suları tarifleri...
Ödem nasıl atılır, neler yapmak gerekir? Ödem attırıcı kür tarifleri neler? Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasıdır.
Ödem nedir?
Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.
Ödem Attırıcı tarifler
Ödem attırıcı sodalı yeşil çay tarifi
Malzemeler:
1 adet sade maden suyu
Yarım limon
3 tatlı kaşığı yeşil çay
3 su bardağı sıcak su
Nasıl Yapılır?
1 litrelik kavanoza 3 tatlı kaşığı yeşil çayı alıp üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çaya yarım limonun suyunu sıkın ve 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekleyin. Bir sürahi yada uygun bir şişeye süzgeçle süzün. Limonun diğer yarısını ufak ufak kesip detoks suyumuza ilave edin. Bu tarif bir gün içerisinde tüketilmelidir.
Yağ yakıcı zencefilli yeşil çay tarifi
Malzemeler:
1 litre su
1 adet elma
1 limon suyu
2 adet kabuk tarçın
1 avuç maydanoz
2 fındık kadar taze zencefil
1 fncan yeşil çay
Nasıl Yapılır?
Elmayı kabuklarıyla birlikte dilimleyin. Limon suyunu, tarçını, maydanozu, taze zencefili ve 1 litre suyu bir tencereye alın. 15 dk kadar kaynatıp 5-6 dk bekletin. Ardından bütün malzemeleri süzüp sürahiye boşaltın. İçerisine önceden demlediğiniz 1 fincan yeşil çayı da ekleyin. Akşam yapıp ertesi sabah içmeye başlayabilirsiniz. 1 günlüktür.
Yeşil harika tarif
Malzemeler:
Yarım yeşil elma
1 adet mandalina
1 avuç maydanoz
2 küçük salatalık
Yarım limon
1 parça taze zencefil
Nasıl Yapılır?
1 çay bardağı sıcak suyun içerisine zencefili küçük küçük doğrayıp 15-20 dk aromasını verene kadar bekletin ve süzün. Diğer malzemeleri blenderda çekin ve içerisine zencefilli, suyu ekleyip biraz daha karıştırın. Kahvaltı yerine 3 gün bu tarifi tüketebilirsiniz. Şiş karın çevresi için idealdir.
Klasik ama kurtarıcı detoks suyu tarifi
Malzemeler:
2 litre su
1 adet salatalık
1 adet limon
5-6 adet nane
1 adet çubuk tarçın
Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeleri hazırlayıp 2 litre suyun içine bırakın. Ardından hazırladığınız suyu 12 saat ile bir gün boyunca buzdolabın bekletin. Gün içinde tüketin. Kış aylarında greyfurtsuz olmaz:
Greyfurtlu detoks suyu tarifi
Malzemeler:
1 litre su
1 adet greyfurt
1 adet salatalık
1 adet limon
Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeleri dilimleyip, 1 litrelik suya ekleyin. Hazırladığınız suyun kıvama gelmesi için 1 ila 2 saat dinlenmeye bırakın. Ardından belirli aralıklarla tüketin ve gün içinde mutlaka bitirin.
Vücutta oluşan ödem nasıl atılır?
- Düzenli spor yapmak,
- Magnezyum ve potasyum açısından zengin gıdaların tüketimini artırmak,
- Fazla kilolardan kurtulmak,
- Gün içinde tüketilen tuz miktarını azaltmak,
- Ödemin olduğu bölgelere masaj yapmak,
- Fizik Tedavi doktoru ve diyetisyen eşliğinde.