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Kadın - Aile Ödem attıran yeşil kür tarifi. Ödem nasıl atılır?
Kadın - Aile

Ödem attıran yeşil kür tarifi. Ödem nasıl atılır?

Ödem nasıl atılır? İşte ödem attıran yeşil kür tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:17:00 - 2022-01-01 10:29:17
Ödem attıran yeşil kür tarifi. Ödem nasıl atılır?

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. 

Ödem neden olur?

Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır

Ödem attıran yeşil kür tarifi

  • 1 adet yeşil elma
  • 1 demet maydanoz
  • 1 avuç ıspanak
  • Yarım salatalık

Hazırlanışı

Öncelikle tüm malzemeleri yıkadıktan sonra blenderın içerisine koyun. Üzerine göz kararı su ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız kürü, mide sorununuz yoksa aç karna tüketebilirsiniz.

Ödem nedir?

Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasıdır. Normal insandaki vücut sıvıları çeşitli güçlerin etkisi ile belirli alanlarda bulunurlar.

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