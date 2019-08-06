Ödem atmaya yardımcı çorba tarifi
Yemek yerken zayıflamak isteyenleri bu haberimizi okumaya davet ediyorum!06 Ağustos 2019 Salı 08:13
Vücudunuzdaki fazlalıklardan, hafif yiyecekler yiyerek kurtulmak mümkün. Düşük kalorili, düzeyli ve yeterli beslendiğiniz takdirde, fazla kilolarınızdan arınabilirsiniz.
İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı, hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. İçeriği sayesinde, vücudunuzda tutulan su ve fazla yağdan kurtulmanız mümkün. Sabah kahvaltılarında ya da ara öğünlerde bu çorbadan içebilir, sporlada destekleyebilirseniz, istediğiniz belli seviyelerdeki kilolalara inmeniz mümkün.
Kabak Çorbası Tarifi
Malzemeler;
- 2 adet kabak
- 2 adet soğan
- 1 adet domates
- 1 adet kapya biber
- 2 yemek kaşığı bulgur veya kinoa
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 avuç nane, maydanoz, dereotu
- Kimyon, pul biber, karabiber, tuz, sarımsak
- 3-4 bardak su (su miktarını yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlaya bilirsiniz)
Hazırlanışı;
- Kabak, soğan, domates, kapya biberleri küp küp doğrayıp tenceremize alıyoruz.
- Hemen ardından bulguru, zeytiyağını, nane, maydanoz, dereotu, sarımsak ve baharatlarını ekliyoruz.
- Yoğunluğunu sevdiğimiz miktarda su ekleyip ocağa alıyoruz ve haşlıyoruz.
- Haşlanan sebzeleri ocaktan alıp blenderdan geçirip servis ediyoruz.
Şimdiden afiyet Olsun…
Kaynak: meraklımelehat.com
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