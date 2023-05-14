Ödem atıcı çay: Dünyanın önde gelen o çayı ile kendinize sürpriz yapın! Böyle işlemini yaparsanız! Tarifi

Bitkiler günümüze kadar birçok amaç ile kullanılmış olup hala kullanılmaya devam edilmektedir. Sadece yemek olarak değil, ilaç hammaddesinden, tıbbın çeşitli tedavi yöntemlerine kadar süregelen kullanılan maddelerdir. Besinlerin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmezken, bazıları ise metabolizmanın motor gibi çalışmasını sağlar. İşte arayıp da bulamadığınız ödem attırıcı çay tarifi...

Ödem Atıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 yeşil ekşi elma

1 kabuk tarçın

4 karanfil

4 top karabiber

1 limon

Ödem Atıcı Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmalar dörde limonlar ikiye bölündükten sonra diğer malzemeler ile bir tencereye konulur ve 1 litre su ile kaynatılır. Hazırlamış olduğumuz çay gün içerisinde tüketilir. Hazırlanan çay ödem atmadan ve yağ yakmaya yardımcı olur.

ÖDEM ATTIRICI ÇAY TARİFİ DİĞER

1,5 litre suyun içine

Yarım demet maydanoz

Yarım demet yaprak nane

1 yeşil elma dilimleri

1 limon dilimleri

1 çay kaşığı toz zencefil

2-3 adet karanfil

1-2 parça kabuk tarçın

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖDEM ATAN ÇAY NASIL YAPILIR?

Malzemeleri ekleyip kaynatıp süzüyoruz.

Son olarak 1 fincan yeşil demleyip soğutup içine ekleyebiliriz.

Soğuk veya sıcak içilebilir.

İlginizi çekebilir→ Bu irmik helvası tarifi aklınızı başınızdan alacak: Düşük kalorili: Henüz listeniz yoksa öne çekilen bu olsun! Sırrı→ TIKLAYINIZ