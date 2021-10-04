ODD açıkladı! Otomobil satışlarında büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), eylül ayı pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57.141 adet oldu.

Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13 bin 733 adet oldu.

10 yıllık eylül ortalamasının altında

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,3 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.

9 aylık satışlarda artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında

artarak 434 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123 bin 345 adede ulaştı.