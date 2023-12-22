'Odayı temiz tut 31 Mart'ta geliyorum' diyen CHP'li adaya AK Partili Murat Köse'den bomba cevap
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisine “31 Mart’ta geliyorum odayı temiz tut. Badana boya masrafı çıkartma” diyen CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı Salim Çoruk'a verdiği cevapla izleyenleri kahkahaya boğdu.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı Salim Çoruk arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.
AK Partili Köse’nin vatandaşlara sandviç dağıttığı bir organizasyonda yanına giden CHP’li Salim Çoruk, Köse’ye, “31 Mart’ta geliyorum odayı temiz tut. Badana boya masrafı çıkartma” ifadelerini kullandı.
Çoruk'un sözlerine gülümseyen AK Partili Köse, verdiği cevapla izleyenleri kahkahaya boğdu.
Köse, CHP'li Çoruk'a, “İnsanın hayalleri olacak tabi. Hayal olmadan olmaz” karşılığını verdi.
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