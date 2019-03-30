Odatv'nin tercihi Siyonizm oldu! MOSSAD ajanı Rafael Sadi diğer Odatv yazarlarına çemkirdi

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Siyonizm propagandasının aleni olarak işlendiği Odatv'de siyonist terör devleti İsrail kendi yazarlarına rağmen savunulmaya devam ediyor. Odatv yine Siyonistlerden taraf olduğunu gösterdi, Ahmet Yavuz ve Ayhan Kara'nın Golan Tepeleri üzerinde hak iddia eden işgalci İsrail'i eleştirmesini hazmedemeyen MOSSAD ajanı olduğu bilinen Rafael Sadi'nin kara propaganda yazısını yayınladı.

Tel Aviv'den bildiren MOSSAD ajanı Rafael Sadi'den 'haydut devlet' savunması

Tel Aviv'den Odatv'ye kara propaganda yazısı gönderen Rafael Sadi, Ahmet Yavuz ve Ayhan Kara'nın terör devleti İsrail için "haydut devlet" tanımlamasına da bozulurken, "İsrail vatandaşlarını korumak gayesi ile Gazze'yi yeniden işgal veya fetih de edebilir ve buna kimse haksızsınız diyemez. Diyemez derken teorik olarak tabii İsrail'e “haydut” diyen Sayın Kara herhalde İsrail'i asla haklı göremeyecektir." propagandasında bulundu.

Arz-ı Mevud'u çarpıttı

Siyonizm'in emellerini çarpıtarak Arz-ı Mevud'un Hz. İbrahim soyundan olanların yerleşmiş olduğunu iddia eden Mossad ajanı Sadi, "Hz. İbrahim'in zürriyeti sadece Yahudiler değildir. Tanrı bu toprakları Hz. İbrahim'in zürriyetine yani çocuklarına verdi ve Tanrı da sözünü tuttu. Bu topraklar üzerinde İsrailoğulları ile İsmailoğulları yaşıyor zaten." diyerek işgalci İsrail'in böyle bir hedefinin olmadığını iddia etti.

Golan Tepeleri ile Kıbrıs'ın fethini bir tutma küstahlığında bulundu

Eli kanlı katliamcı İsrail askerleriyle Allah yolunda mücadele veren, bu uğurda gazi ve şehit olan Mehmetçiği bir tutan küstah Sadi, "Kim sizi rahatsız ederse, tehdit ederse öyle bir unsur oluşursa askeri bir cevap ile karşılaşır. Kıbrıs'ta da aynısı olmuştur ve Türkiye ırkdaşlarını korumak için Kıbrıs çıkartmasını gerçekleştirilmiştir. Halen de oradayız. Bütün dünya da buna karşı. Ama konu İsrail olunca çekinmeden haydut diyebiliyorsunuz. Hangi devletin üzerine ateş ederseniz karşılığında aynı ateşi alırsınız. Evet, İsrail, Golan tepelerini resmen fethetti hatta ilhak etti. Gücü olan varsa gelip geri alır. Aynen Kıbrıs'ta olduğu gibi..." ifadeleriyle katliamcı çapulcu sürüsü Siyonistlerin işgalini, Türkiye'nin şanlı mücadelesi üzerinden savundu.

İsrail'in pisliğini Türkiye'ye atma çirkefliği

Siyonist şeytanlığını gözler önüne serdiği kara propagandasına devam eden yazısında terör devleti İsrail'in sivil katliamlarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini aynı kefeye koyan küstah Siyonist Sadi, "Bir sorun kendinize ne demeye Suriye topraklarına girdik Türk Ordusu olarak? Ne demeye Irak'ta sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz? Haydut mu olduk yani? Bizi rahatsız eden, tehdit eden unsurlar var diye yaptık ve iyi de yaptık. Hak, hukuk, yasa yok bu işlerde kendimizi ve halkımızı korumak zorundayız." ifadelerinde bulundu.

Ateş eden ateşle cevap verilirmiş!

Odatv'nin MOSSAD ajanı propagandacı yazarı, ellerinde silah olmayan sivilleri katleden terör devleti İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasına "Başta dediğim gibi teröristleri mahkemeye verip dava edemeyiz devletleri de... Ateş edene ateşle cevap verilir" ifadeleriyle son verdi.

Odatv okurları da tepki gösterdi

Sadi'nin skandal ifadelere Odatv okuları da yorumlarıyla tepki gösterdi.