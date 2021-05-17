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Gündem Odatv'nin 'gözlerimiz yaşardı' dedirten cevap hakkına saygısı...
Gündem

Odatv'nin 'gözlerimiz yaşardı' dedirten cevap hakkına saygısı...

Odatv, CHP'li şirkete ait 'Dimes' markasına ait bir meyve suyundaki mide bulandıran görüntüyle ilgili iki yüzlü bir habere imza attı. AK Parti'ye dair eleştirileri hakarete çeviren Odatv, insan sağlığını tehdit eden skandal olayla ilgili eleştiriden kaçınarak şirkete 'cevap hakkı' tanıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:06:00 - 2021-05-17 19:10:37
Odatv'nin 'gözlerimiz yaşardı' dedirten cevap hakkına saygısı...

yeniakit.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Dimes marka kutu meyve suyu ile ilgili yaptığı ‘mide bulandıran’ paylaşımı sonrası, Odatv ‘gözlerimiz yaşardı’ dedirten bir habere imza attı.

'Dimes' meyve suyunda 'mide bulandıran' görüntü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından, oğlu için aldığı Dimes marka kutu meyve suyunun içinden çıkan mide bulandıran görüntüyü paylaştı. Ersoy, ‘insanların sağlığı ile oynanıyor’ diyerek markaya tepki gösterdi.

Odatv Dimes'e 'cevap hakkı' tanıdı

Asparagas haberler ile hükümet aleyhinde propaganda yapan Odatv ise, insan sağlığını tehdit eden konuda şaşırtan bir habere imza attı.

Odatv, mide bulandıran olayla ilgili markaya yönelik herhangi bir eleştiri yapmaktan kaçırnırken şirketin açıklamasını öne çıkardı. AK Parti ile ilgili ufak bir hatayı bile ‘skandal haber’ olarak pazarlayan ve cevap hakkına yer vermeyen Odatv, Dimes’e ‘cevap hakkı’ tanıdı.

CHP'li marka sahibine iltimas

Odatv'nin bu iki yüzlü haberinin sebebi ise kolay bir şekilde anlaşıldı. Dimes'in, CHP'den bir dönem milletvekili olan Orhan Diren'in yönetim kurulu başkanı olduğu aile şirketine ait olduğu öğrenildi.

Marka sahibi AK Parti olunca adeta yerden yere vuran Odatv'nin, sahibi CHP'li olan Dimes'e iltimas geçtiği haber, iki yüzlülüğünü yeniden ortaya çıkardı.

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