Odatv’nin cevap veremediği iddia: “Her ay İBB’den 750 bin TL alıyor”

Geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'e Odatv ile ilgili söylediği "Geliri nereden, onu sorun" sözleri gündem olmuş ve konuya Yurt Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu da dahil olmuştu.

ODATV'YE ZOR SORU: ALMADIĞINIZI SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcu, İBB ile Odatv ilişkisine dair çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Avcu, "Soner Yalçın’ın İBB'ye bağlı Reklam İstanbul’dan her ay 750 bin TL aldığını" öne sürmüştü.

Avcu, yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

“Soner Yalçın diyor ki ‘Odatv'nin 15 yıl boyunca CHP ile maddi tek bir ilişkisi olmadı. Para peşinde olsaydık biz de sizin propaganda aparatınız olurduk. Peki, Yalçın İBB ile doğrudan ilişkili şirket olan Reklam İstanbul'dan aldığın aylık 750 bin TL ne? Reklam İstanbul neden ODATV’ye KDV dahil aylık 750 bin TL veriyor… “CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size iftira atmıyor. Doğruları söylüyor. Bende size hodri meydan diyorum. Reklam İstanbul’dan aylık KDV dahil 750 bin TL almadığınızı söyleyebilir misiniz?”

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AVCU’DAN YENİ PAYLAŞIM

Gazeteci Avcu, Odatv’ye sorduğu sorunun cevabını alamadığını belirtti ve yeni bir paylaşımda bulundu.

Sorusunu tekrarlayan ve Odatv’nin sahibi Soner Yalçın’a seslenen Avcu, şu ifadeleri kullandı:

“Soner,

Çok basit bir soru sormuştum. Reklam İstanbul'dan KDV dahil 750 bin TL almadığını söyleyebilir misin? diye. Ben halen sorumun cevabını alamadım. Orada mısın?”

ODATV'DEN İMAMOĞLU'NU TERLETEN MUHABİRE KİRLİ TEKLİF

Geçtiğimiz Ocak ayında Odatv'nin sahibi Soner Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu terleten sorularıyla dikkat çeken Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğanbey’i susturmak için kirli bir teklifte bulunmuştu.

Haber7'ye konuşan Doğanbey, Ulusal Kanal’dan ayrılması için “yüksek ücretli” ve “bütün imkanların sağlanacağı” yönünde teklifler aldığını açıklamıştı.