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Gündem Odatv'den skandal Yavuz Bahadıroğlu manşeti: Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü
Gündem

Odatv'den skandal Yavuz Bahadıroğlu manşeti: Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü

Gerçek adı Niyazi Birinci olan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatıyla ilgili haber yapan Odatv, attığı manşet ile ahlaksızlığını tekrar gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 02:26:00 -
Odatv'den skandal Yavuz Bahadıroğlu manşeti: Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü

Yeniakit.com.tr

Karanlık odaların maşası Odatv, hayatını kaybeden tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu için attığı manşette kirli ağzını konuşturdu.

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Birkaç saat önce oğlu Mücahit Birinci sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gerçek adı Niyazi Birinci olan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini duyurdu.

Fikir ve araştırmalarıyla gençlerin tarihe bakışında yeni ufuklar açan ve gençlere tarihi sevdiren Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberi derin bir yasa boğdu.  Siyasilerden, sevenlerinden, dostlarından ‘baş sağlığı’ mesajlarının yağdığı Twitter’da ‘Yavuz Bahadıroğlu’ ismi gündeme yerleşti.

Odatv'den skandal manşet

Bahadıroğlu’nun vefat haberi ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Odatv insanların acısından beslendi.

Eserleri ve anlatımıyla gerçek tarihe dair katkılarda bulunan Yavuz Bahadıroğlu Odatv tarafından defalarca lince uğrasa da ‘vefat haberiyle’ ilgili yaptığı paylaşımda basın etiğiyle bağdaşmayan ahlaksız ifadelerde bulundu.

Odatv Yavuz Bahadıroğlu için ‘Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü’ manşetini atarken, haberde, “Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Atatürk düşmanı kimliğiyle tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti...” ifadelerine yer verdi.

Odatv'ye tepki yağdı

Milli-manevi değerleri yaptığı haberlerle alaşağı eden Odatv’nin ölüm haberi üzerinden attığı skandal manşete tepki yağdı. Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci de babasının acısı daha tazeyken Odatv tarafından atılan manşete tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları:

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

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Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu mesajı
Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu mesajı

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Numan Kurtulmuş'dan Yavuz Bahadıroğlu mesajı

 

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