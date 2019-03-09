Odatv ve Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın PKK bağlantısını deşifre ediyoruz!

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Akit'in terör örgütü PKK bağlantısını ortaya çıkarmasının ardından sorduğumuz sorulara cevap veremeyen Sobacıoğlu Soner Yalçın, sahibi olduğu Odatv'de deşifrelerimizin ardından uzun süre ara verdiği PKK sever Yalçın Küçük güzellemelerine tekrar başladı. M. Kemal düşmanı ve PKK sevici Yalçın Küçük'ü cilalayan sözde 'vatansever' ve 'Kemalist' Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın maskesi bir kez daha düştü.

Daha önce Kemalistler ile PKK arasındaki bağlantıyı sağladığını deşifre ettiğimiz Sobacıoğlu Soner Yalçın, "AKP bitiyor", "Abdullah Öcalan dahil genel af şart" ifadelerini kullanan 'akıl hocası' Yalçın Küçük'ü parlatmaya devam ediyor. Aylar sonra sitesinde 'ihanet' zihniyetine çanak tutan Odatv, 'özlem duyduğu' Yalçın Küçük'ün ağzıyla terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'af' istedi.

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Odatv'den PKK sevici Yalçın Küçük'e övgüler

Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın akıl hocasına övgüler dizen Odatv, şu ifadeleriyle PKK sevici Yalçın Küçük'ü 'kahraman' ilan etti:

"Akepe devri iktidarında İsyan1-2, Çöküş, Fitne, Caligula, Epilepsi ile Orgazm, Haberci, Cumhuriyete Karşı Küfür Romanları, Çıkış 1-2, Devlet ve Hürriyet, Kir Teorisi kitaplarını yazarak gidişe müdahale eden Yalçın Küçük, gelinen durumu nasıl açıklıyordu? Bu ve benzeri sorularla Ankara’daki evinde ziyaret ettiğimiz Yalçın Hoca, ısrarımıza dayanamayarak mülakat yapmayı kabul etti. Okurlarının ve izleyicilerinin özlemini giderecek söyleşimizde, akepe’nin bir parti olup olmadığı konusunda kuşkuları olduğunu dile getiren Yalçın Küçük, sanıldığı kadar güçlü olmadığını da vurguladı."

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Odatv ve Yalçın Küçük Öcalan'a af istedi

Yalçın Küçük'ün sözlerine destek vererek dolaylı yoldan PKK propagandası yapan Odatv "Hdp’nin “çözüm” dediğinde, ön plana çıkardığı başlıklardan biri, Öcalan'ın özgürlüğü pazarlığı. Akp ile pazarlık sürerken, Kürt siyasi hareketinden devrimci, hatta “yarı devrimci” herhangi bir çıkış beklemek mümkün mü?" sorusuyla kendini ele verdi. Manşetten Teröristbaşı Öcalan'a af isteyen Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın "Beni o yetiştirdi, her şeyi ondan öğrendim" dediği akıl hocası Yalçın Küçük ile aynı zihniyette olduğu ortaya çıktı.

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"Genel af AKP'yi silmek demektir"

Odatv'nin 'üstad' olarak nitelendirdiği ve çanak tuttuğu Yalçın Küçük "Genel af kaçınılmazdır. Genel af, "af" değil, AKP'yi silmek demektir." dedi ve şu skandal ifadelerde bulundu:

"Peki Öcalan da içinde mi, hiç kuşku duymuyorum. Bir kez, Mehmet Ali Ağca'nın tahliyesine karar verdiler, herkes, "tekrar hapse" yollu bağırmıştı ve sadece ben tahliyesinde ısrar etmiştim. Tabii Öcalan ile Ağca'yı bir tutmuyorum. Kaldı ki ben Öcalan ile pek çok kez beraber oldum, pek çok kez tartıştım. Ayrıca, "Yalçın Küçük ile Apo arasında kardaşlık var" ilan etmişlerdi, sonra ayrı düştük; ama devrim barış çağrısıdır ve yumruk eski günlere dönüşün başlangıcı olabilir. İlaveten benim doktrinime göre on beş yıl, zındanda ve tek başına kalmış birisi artık cezaevi kapısındadır. Çıkmaya hazırdır." ifadelerinde bulundu.

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'AKP bitecek'miş

31 Mart'ta bir patlama olacağını iddia eden Yalçın Küçük, AK Parti'nin biteceğini öne sürdü ve "Ben bunların sonunda önemli değişmeler bekliyorum. Bambaşka bir Türkiye ortaya çıkacak, çok farklı olacak, bunu hissediyorum. Bunu görüyoruz. Akepe bitecek. Zatan akepe önemli ölçüde bitiyor. " dedi. AK Parti'nin PKK tarafından bitirileceği imasında bulunan Küçük, AK Parti'nin bir parti değil, içi boş bir örgüt olduğu hezeyanlarını sıraladı.

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Soner Yalçın'ın PKK sevici Yalçın Küçük'e güzellemesi ilk değil

Odatv'nin PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen Yalçın Küçük'ü güzellemesi ilk değil. Daha önce Soner Yalçın'ın Yalçın Küçük için "Benim hocamdır ondan çok şey öğrendim" dediği ve "Söylediği her söze imzamı atarım" demesiyle biliniyor.

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Mahkeme'de Yalçın Küçük itirafları

Önceki gün duruşmada Ergenekon davasının gizli tanıklarından ‘Deniz’ olduğu ortaya çıkan PKK’nın eski 2 numarası Şemdin Sakık, mahkemede ifade vermeye devam etti. Duruşmada en ilginç sözleri ise PKK ile aşkını gizlemeyen sanık Yalçın Küçük sarf etti. Küçük, 1995 yılında Öcalan’a yapılması planlanan suikastı devletin kendisine bildirdiğini, aldığı bu bilgiyi de çevresiyle paylaştığını söyledi.

Sakık: Yalçın Hoca'nın 'yiğitçe bir eylem' demesi, PKK ağzıyla konuştuğunu gösterir

Tutuksuz sanık Yalçın Küçük'ün MEDTV'de yaptığı bir programa ilişkin video görüntüleri Sakık'a izlettirilerek sorular soruldu. Savcı Pekgüzel, "Bu konuşmalar ateşkes ilan edildiği bir döneme denk geliyor. Siz bu konuşmayı daha önce izlediniz mi, nasıl bir mesaj aldınız?" diye sordu. Sakık, "Biz örgüt içerisinde başarılı bir eylem sonucunda 'yiğitçe bir eylemdi' ifadesini kullanıyoruz. Yalçın Hoca'nın 'yiğitçe bir eylem' demesi, PKK ağzıyla konuştuğunu gösterir. Bu söz eylemi onaylamaktır ve yeni eylemler istemektir. Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyalardaki militanlar yerlerinden boşaltıldı. Yalçın Hoca'nın söylediği 'PKK militanları yer değiştirmelidir. Artık Türkiye dağları mı olur yoksa başka dağlar mı olur' diye soru soruyor. Burada PKK'ya ya Kuzey Irak'a çekilmesi mesajını veriyor. Ya Karadeniz ya da Amanos Dağlarına çekilmesi mesajını veriyor. Küçük gruplar halinde eylem yapılamadığı için lojistik ve başka destek alanlarının ortadan kaldırıldığı için başka alanlara kaymaları gerektiğini söylüyor. Hatta PKK'yı yaptığı eylemlerden dolayı tebrik ediyor ve etkili eylemlerin yapılmasını beklediğini söylüyor" diye konuştu.

Yalçın Küçük: Öcalan'a suikast yapılacağını Kürtlerin takıldığı bir kafeye giderek bunu yüksek sesle söyledim

Söz alan Yalçın Küçük, henüz Öcalan ve PKK yokken kendisinin Kürtlerin hakları üzerine yazmaya başladığını iddia ederek, "1996’da Şam’da Öcalan’a yapılan suikastla ilgili ne bilgim var ne görgüm var. Tansu Çiller’in başbakanken 1995 yılı seçimlerinden önce Öcalan’ı Türkiye’ye getirip bir kafes içinde gezdirmek istediğini bana devlet söyledi. Ben Paris’teyken Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bunu bana bildirdi. Ben Türkiye’nin en güvenilir adamıyım. Çiller’in böyle bir planı vardı ve devlet bu planı bana bildirdi. Ben de Paris’te Kürtlerin takıldığı bir kafeye giderek bunu yüksek sesle söyledim. Bu kadar. Benim bu şeylerle ilgim yok" dedi.

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PKK'ya terör örgütü diyemedi

Geçmişte Hulki Cevizoğlu'nun programına katılan Yalçın Küçük, "PKK terör örgütü müdür, değil midir?" sorusuna cevap veremeyerek "Silahlı bir örgüttür" cevabını vermişti. Yalçın Küçük'ün cevaplarına sinirlenen Cevizoğlu ise "Gördüğünüz gibi PKK'ya toz kondurmuyor" tepkisinde bulunmuştu.

İşte Yalçın Küçük'ün Hulki Cevizoğlu ile yaptığı o tartışma:

Yalçın Küçük'ten terör örgütü PKK'ya ve terörisbaşı Apo'ya övgüler

Yalçın Küçük’ün terör örgütü PKK’yla yakın ilişkisi daha önce birçok kez ortaya çıkmıştı. Kanlı örgütün kampında çekilen fotoğraflarında, teröristbaşı Apo ile birbirine sevgiyle bağlı iki dost modunda olan Yalçın Küçük, 'Arkasındayım' dediği kitaplarında Cumhuriyet'i yıkmak istediği söylemleriyle birlikte, M.Kemal'e hakaretler ediyor ve teröristbaşı Öcalan'ı bakın nasıl övüyor...

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İşte o ifadelerden sadece bazıları:

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