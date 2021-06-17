Odatv uyanıklık yapmak istedi ama... Fatih Altaylı'nın 'Sezgin Baran Korkmaz' yalanı elinde patladı

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, birkaç gün önce firari Sezgin Baran Korkmaz ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Veyis Ateş'le ilgili kendisini ‘şoka sokan’ bir ses kaydı dinlediğini yazdı.

Yılman, Korkmaz'ın kendisine “Ablacığım selamlar. Ben Sezgin Baran Korkmaz… O kadar yakın olduğum gazeteci arkadaşıma rağmen onların bana vebalı gibi muamele göstermesine rağmen senin çıkıp; ’Evet tanıyorum kardeşim! Çok da severdim! ’ demen büyük yürek! Sağ olasın” sözleriyle telefon açtığını belirtti.

Sevilay Yılman'ı 'şoka sokan' ses kaydı

Yurt dışında ne yaptığı belli olmayan Korkmaz’ın, Veyis Ateş tarafından 10 milyon euro ile kendisine şantaj yapıldığını ve buna dair ses kaydı dinlettiğini belirten Yılman, tamamını dinlemediği ses kaydı için “Şoka girdim. İnanamadım.” şeklinde konuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, firari Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisini aradığını söyleyerek bazı iddialarda bulunmuştu. Korkmaz'ın, kendisine Veyis Ateş'le ilgili tehdit, şantaj iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydının bulunduğunu söylediğini kaydeden Altaylı'nın açıklamaları, Yılman tarafından desteklenmişti.

Fatih Altaylı'nın Sezgin Baran Korkmaz yalanı

İş arkadaşları Veyis Ateş aleyhindeki tehdit, şantaj iddialarıyla ilgili kavgalı olduğu Yılman ile ağız birliği yaparak firari Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü söyleyen Fatih Altaylı'nın yalanı elinde patladı.

Sezgin Baran Korkmaz’a ulaştıklarını söyleyerek, Korkmaz'ın ifadelerini aktaran Odatv, istemeden de olsa Altaylı'nın yalanını ortaya çıkardı. Odatv'nin "Konuşmama kararı mı aldınız?" şeklindeki sorusuna Korkmaz, Fatih Altaylı detayını gözden kaçırarak sadece Sevilay Yılman'a konuştuğunu aktardı.

"Bir Sevilay'a konuşmuştum..."

Korkmaz, "Hayır bundan sonra değil zaten konuşmuyordum. Bir Sevilay'a konuşmuştum zaten onun dışındakilerin hepsi... Konuşmayacağım kardeşim artık..." cevabını verdi.

'Akılları sıra' cümlenin geri kalanını silerek uyanıklık yapmaya çalışan Odatv, yaptığı haberle; kavgalı oldukları halde, Veyis Ateş'e karşı aynı yerde buluşarak aralarında 'al takke ver külah' yapan Yılman ve Altaylı'nın yalanını ortaya çıkardı.