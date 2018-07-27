Odatv pişkinliği: Kendi haberi için "Kocaman bir yalan" manşeti attı

Odatv'ye yazan ve eğitimci olduğu iddia edilen Mahiye Morgül, yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u hedef alan bir yazı kaleme almış, "okulları robot çöplüğüne çeviren dersler eklenmiş, Z.Selçuk’un ortağı olduğu internetten robot parçaları satan bir şirketten söz ediliyor... Ziya Selçuk’un bacanağı Servet Özdemir’in Amerika’ da okumuş oğlu TUBİTAK Eğitim Dairesinin başına getirilmişti de, yanında çalışan 20 genç bilişimciyle bu Bilişim Garajını kurmuştu diye hatırlıyorum. Bilişim Garajına üyeliklere baktığınızda okul zinciri olan bazı kolejleri görürsünüz, Maya Okulları da orda üye. Veliler paket halinde ders kitaplarını oradan getirtiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Odatv'nin yer verdiği Morgül'ün söz konusu ifadelerine cevap geldi.

Odatv ve Morgül'ün iftiralarına cevap veren Servet Özdemir, "tamamen, yalan bir haber. Bir Sayın Bakan Bacanağım değil, iki oğlum üniversite öğrencisi daha, nasıl TÜBİTAK’da daire başkanı olacak. Amerika’ya hiç gitmedi. Bu hanımefendinin benim için yazdığı her şey yalan ve iftira" ifadeleriyle Odatv ve Morgül'ü yalanladı.

İşte Odatv'nin yalan haber manşeti

İşte Odatv'nin kendini yalanlayan haber manşeti

OĞLU 1997 DOĞUMLU, BACANAK DA DEĞİLLER

Yeni Bakan Ziya Selçuk'a destek veren ve Milli Eğitim camiasından aldığı haberler ile bilinen Kamudan Haberler ise Morgül'e şöyle cevap verdi:

"Mahiye MORGÜL’ün atmış olduğu iftiralar ve yazdığı yalanlara cevap verelim .

MORGÜL , ısrarla iki yazısında da Ziya SELÇUK ve Servet ÖZDEMİR’in bacanak olduğunu yazmaktadır .

Servet ÖZDEMİR’in eşi Meral hanım öğretmen ve Kahramanmaraş’lıdır .

Ziya SELÇUK’un eşi Rana hanım öğretmen ve Ankara’lıdır. Bakan Beyle aynı köylüdür .

Ziya SELÇUK ve Servet ÖZDEMİR’in bacanak olma şansı bilimsel olarak yoktur .

Kendini Bilim Adamı olarak gösteren Mahiye MORGÜL hanımefendinin, Odatv.com sitesinde iki yazısında da yazmış olduğu bacanak hikayesi kocaman bir yalandır.

Ziya SELÇUK ve Servet ÖZDEMİR’in tek ortak noktası aynı köylü olmalarıdır . Akraba dese belki tutar dalı olacak ama bacanak deyince baltayı taşa vuruyor .

Yine haber de Servet ÖZDEMİR’in oğlunun Amerika’da okumuş olduğu, bacanağı Ziya Selçuk tarafından Tübitak eğitim dairesi başkanı yapıldığı ve Ziya SELÇUK’la ortak bilişim şirketi kurduğu iddia ediliyor .

Servet ÖZDEMİR’in bir tane oğlu vardır .

İsmi, Mehmet Tuğrul ÖZDEMİR’dir .

Mahiye MORGÜL’ün iftiralarına konu olan Mehmet Tuğrul ÖZDEMİR, 1997 doğumlu olup , 2003 yılında ilkokul 1. sınıfa yeni başlamıştır . Mehmet Tuğrul ÖZDEMİR şimdi Üniversite de okumaktadır .

Bakan Ziya SELÇUK ve Servet ÖZDEMİR ortaklığı var diye iftira ve karalama kampanyasına başlayan Mahiye MORGÜL’ün yapmış olduğu haysiyet cellatlığı ve karalama kampanyasına Odatv sitesi alet olmamalıdır."