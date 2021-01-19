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Gündem OdaTV davasını Bakan Soylu kazandı!
Gündem

OdaTV davasını Bakan Soylu kazandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OdaTV'ye açtığı davayı kazandı. "Kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açılan davada Bakan Soylu'ya 15 bin lira tazminat ödenecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:43:00 -
OdaTV davasını Bakan Soylu kazandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda OdaTV'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

AA'da yer alan haberde; alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

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