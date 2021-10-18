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Kadın - Aile Odanızın havasını temizleyen bitkiler
Kadın - Aile

Odanızın havasını temizleyen bitkiler

Birçok bitki insan sağlığına çeşitli biçimlerde yarar sağlar.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 01:04:00 -
Odanızın havasını temizleyen bitkiler

Birçok bitki insan sağlığına çeşitli biçimlerde yarar sağlar. Bazen gıda olarak tüketir ve vitamin-mineral ihtiyacımızı karşılarız. Bazı bitkiler var ki mekanlarınızın havasını temizler. İşte odanızın havasını temizleyen bitkiler…

Flamingo Çiçeği

Antoryum çiçeği olarak da bilinen bu bitki genel olarak kuyruk çiçeği, antoryum, flamingo çiçeği ve laceleaf adlarıyla da anılır. Kalp şeklindeki yaprak ve çiçekleriyle çok güzel görünür.

flamingo çiçeği

Gerbera Papatyası

Gerbera çiçeği, papatya cinsinin en büyüğü ve en gösterişli olanıdır. Çiçekçilik sektöründe en çok kullanılan çiçekler arasındadır. 

 gerbera papatyası

Çin Herdemyeşili

Çin herdemyeşili ışığı sever. Çoğu bitkinin yaprakları direk güneş ışığına maruz kalınca yanar, bozulur. Bu özelliğinden dolayı  herdemyeşili banyolarınızı süslemek için de ideal bit bitkidir.

 Çin Herdemyeşili

Kurdele Çiçeği

Kurdele çiçeği, ana vatanı Afrika ve Asya'nın tropik ve subtropik bölgeleridir. Tabiatta yaklaşık 220 türü bulunduğu bilinmektedir.

 Kurdele Çiçeği

Aloe Vera

Aloe vera, yapılan araştırmalar sonucu birçok faydası olduğu kanıtlanan, zambakgiller familyasından olan kaktüse benzer bir bitkidir. 

 

 Aloe Vera

 

Boston Eğrelti Otu

Eğrelti otu, A ve C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum ve diğer vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir bitkidir. 

Baston Eğrelti Otu

Paşa Kılıcı

Anavatanı tropik Batı Afrika olan, 18 ila 40 cm arasında uzayabilen, uzun ince yaprak şeklinde büyüyen, susuzluğa dayanıklı ve fazla bakım gerektirmeyen bir bitkidir.

Paşa Kılıcı

İngiliz Sarmaşığı

Alışılmadık, dekoratif yaprakları ve yemyeşil sarmaşık dallarıyla İngiliz sarmaşığı çok zarif ve göz alıcı bir bitkidir.

İngiliz Sarmaşığı

 

 

 

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