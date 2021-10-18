Odanızın havasını temizleyen bitkiler
Birçok bitki insan sağlığına çeşitli biçimlerde yarar sağlar.
Birçok bitki insan sağlığına çeşitli biçimlerde yarar sağlar. Bazen gıda olarak tüketir ve vitamin-mineral ihtiyacımızı karşılarız. Bazı bitkiler var ki mekanlarınızın havasını temizler. İşte odanızın havasını temizleyen bitkiler…
Flamingo Çiçeği
Antoryum çiçeği olarak da bilinen bu bitki genel olarak kuyruk çiçeği, antoryum, flamingo çiçeği ve laceleaf adlarıyla da anılır. Kalp şeklindeki yaprak ve çiçekleriyle çok güzel görünür.
Gerbera Papatyası
Gerbera çiçeği, papatya cinsinin en büyüğü ve en gösterişli olanıdır. Çiçekçilik sektöründe en çok kullanılan çiçekler arasındadır.
Çin Herdemyeşili
Çin herdemyeşili ışığı sever. Çoğu bitkinin yaprakları direk güneş ışığına maruz kalınca yanar, bozulur. Bu özelliğinden dolayı herdemyeşili banyolarınızı süslemek için de ideal bit bitkidir.
Kurdele Çiçeği
Kurdele çiçeği, ana vatanı Afrika ve Asya'nın tropik ve subtropik bölgeleridir. Tabiatta yaklaşık 220 türü bulunduğu bilinmektedir.
Aloe Vera
Aloe vera, yapılan araştırmalar sonucu birçok faydası olduğu kanıtlanan, zambakgiller familyasından olan kaktüse benzer bir bitkidir.
Boston Eğrelti Otu
Eğrelti otu, A ve C vitamini, potasyum, demir, kalsiyum ve diğer vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir bitkidir.
Paşa Kılıcı
Anavatanı tropik Batı Afrika olan, 18 ila 40 cm arasında uzayabilen, uzun ince yaprak şeklinde büyüyen, susuzluğa dayanıklı ve fazla bakım gerektirmeyen bir bitkidir.
İngiliz Sarmaşığı
Alışılmadık, dekoratif yaprakları ve yemyeşil sarmaşık dallarıyla İngiliz sarmaşığı çok zarif ve göz alıcı bir bitkidir.