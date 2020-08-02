Odaların ve borsaların tescil ettirdiği coğrafi işaretli ürün sayısı, 200’ü geçti

Coğrafi işaret tescilinde 25’le Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası başı çekiyor. Onu 12’yle Gaziantep Ticaret Borsası, 5’le Van Ticaret ve Sanayi Odası takip ediyor. Coğrafi işaret başvurusunda ise ilk sırada 12’yle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası bulunuyor. Onu 11’le Gaziantep Ticaret Borsası, 9’la Adana Ticaret Odası izliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada coğrafi işaretin yerel ekonomilere güç kattığına işaret edildi. Açıklamada ayrıca “Odalarımız ve borsalarımız coğrafi işaret denetimi, tanıtımı ile pazarlanması konusunda etkin çalışma yapıyorlar” denildi.