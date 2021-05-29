Oda TV’nin sövgüsüne İmamoğlu ödülü
Memleket muhalifi Oda TV Osmanlı İmparatorluğu’na hakaret eden bir habere imza atarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un fethinin yıl dönümü nedeniyle hazırlanan reklamı Oda TV’ye vererek ödüllendirdi!..
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Milli ve manevi değerlere sövmeyi muhalefet etmek zanneden kokuşmuş Oda TV, İstanbul’un fethinde rezil bir habere imza attı. “Osmanlı’nın kirli işleri” başlığıyla yayınlanan haberde, çürük zihniyetin ecdadımıza yönelik kin ve nefret dolu yalanları tekrar gündeme getirildi.
Oda TV’nin mide bulandırıcı haberine CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adeta ödül verdi!..
Daha önce de Osmanlı aleyhine haberleriyle gündeme gelen Oda TV’ye reklam veren İBB, paraları tetikçi haber sitesine akıttı.
Osmanlı aleyhine haber yapan karanlık odaya İmamoğlu’nun, İstanbul’un fethi nedeniyle hazırlanan reklamı vermiş olması da ayrıca dikkat çekti.