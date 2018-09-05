ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!

Sözde yazar Elif Şafak, dün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından birine yazdığı bir yazıyla gündem oldu. Şafak, "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı yayınlanan yazısıyla batı ülkelerine 'Türkiye'ye müdahale et' çağrısında bulundu.



ELİF ŞAFAK'I KORUMAYA ÇALIŞTILAR



Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren FETÖ'nün prensesi Elif Şafak'ın bu yazısı iç basında da yoğun tepki aldı. Bunu hazmedemeyen ve kendine Şafak'ı koruma görevi verilmiş hisseden sözde anti emperyalist özde Amerikancı ODA TV ise bugün Şafak'ı korumak adına bir haber yaparak ona sahip çıktı.



YAZARLARI HEDEF GÖSTERDİ



Türkiye düşmanı Elif Şafak'ı korumayı kendine görev bilen ODA TV 'Hedeflerinde Elif Şafak var' başlıklı bir haber yaparak, bugünkü köşe yazılarında vatan düşmanı Elif Şafak'ı konu edinen köşe yazarlarının isimlerini tek tek sıralayarak açıkça hedef gösterdi.

