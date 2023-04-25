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Medya 'Kapalı Çarşı'dan kasalarla döviz satın alıyorlar' Yalan aynı senaryo farklı!
Medya

'Kapalı Çarşı'dan kasalarla döviz satın alıyorlar' Yalan aynı senaryo farklı!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 01:36:00 - 2023-04-25 01:38:50
'Kapalı Çarşı'dan kasalarla döviz satın alıyorlar' Yalan aynı senaryo farklı!

Oda TV, Sözcü Gazetesi'nin Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz alıyor haberini farklı bir senaryoyla servis etti.

Sözcü gazetesinin bir süre önce manşetinden servis ettiği, "Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan el arabasıyla dolar topluyor, Millet akşam pazarından yerden atık soğan topluyor" başlıklı haberine Merkez Bankası'ndan yalanlama gelmişti.

Haberin aksine Kapalıçarşı esnafının dükkanlarını kapatırken kasalarında döviz bulundurmak istemeyip TCMB'ye emanet ettikleri belirtilmişti.

Aradan geçen zamandan sonra bu sefer de aynı algıya Oda TV imza attı.

Merkez Bankası'nın açıklama yapmadığı yalanını öne süren Oda TV, Bloomberg'e dayandırdığı haberinde, "Kapalıçarşı'da dolar dolu kasaların sırrı... Kimler yüklü miktarda döviz çıkarıyor" başlığını kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalan aynı senaryo farklı!

"Döviz dolu olduğu belirtilen dev kasaların Kapalıçarşı'da görüntülenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmemişti. Kimlerin Kapalıçarşı'dan kasa kasa döviz çıkarttığı belli oldu." denilen haberde, aynı yalan başka bir biçimde pazarlandı:

Bloomberg'in haberine göre Kapalıçarşı'da güvenlik görevlileri eşliğinde ilerleyen dört tekerlekli devasa kasalar, aralarında piyasanın en büyük döviz alıcısı olan devlete ait enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın da bulunduğu büyük şirketlere ait dolarları taşıyor.

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