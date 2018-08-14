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Oda TV'den 'Bilinçaltı yönlendirme' metodu! Suçüstü yakalandı

Bilindiği gibi yorumların çoğuna müdahale eden ve söz konusu kendi yazarları olduğunda sansür fedaisi kesilen karanlık Oda suçüstü yakalandı. Oda TV, bir haberinin altına gelen ve gerçek olmadığı ortaya çıkan köprüde kafa kesme palavrasına yorumlarında izin vererek okuyucularına bilinçaltı yönlendirme yapmaya çalıştı.

14 Ağustos 2018 Salı 14:39
Oda TV'den 'Bilinçaltı yönlendirme' metodu! Suçüstü yakalandı

Haber yorumlarında aksi görüşlere yer vermeyerek yorumu değiştirme veya yayınlamama gibi yöntemler uygulayan Oda TV'nin suçüstü yakalandı. Karanlık Oda, bir haberinin altına gelen yalan yorumu yayınlayarak skandala imza attı.

BİLİNÇALTI YÖNLENDİRME METODU

Kendi yazarlarında yorumların çoğuna müdahale ederek sansürleyen Oda TV suçüstü yakalandı. Gerçek olmadığı ortaya çıktığı halde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında köprüde askerlerin kafalarının kesildiği palavrasını hala sıcak tutmaya çalışan karanlık Oda, bir okuyucunun haberin altına yaptığı 'Köprüde gencecik emir kulu askerlerin kafasını kesen bu alçaklar...lanet olsun!' yorumunu yayınladı. Oda TV'nin bu hareketi okuyucularına yönelik 'Bilinçaltı yönlendirme metodu' olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:39
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