Oda TV yazarından ilginç yazı! Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu çiftinin soyadları da bilindiği gibi değilmiş!

"Selvi Kılıçdaroğlu’na aile içinde “Sevim” dendiğini pek kimseler bilmez." Elmasçı, Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun soyadlarının kamuoyunda bilindiği gibi olmadığını söyledi.

Hürrem Elmasçı, "İki isimliler Prof. Yalçın Küçük’ün ilgi alanına girer. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçek soyadının 'Karabulut' olması gibi Selvi Hanım’ın soyadında da bir karışıklık var. Ağabeyi geçenlerde vefat etti, adı soyadı 'Hüseyin Özdağ' idi. Annesinin soyadı da 'Fatma Özdağ.' Selvi Hanım’ın ise belgelerde soyadı 'Gündüz' olarak geçiyor! Niye acaba?" dedi.

Elmasçı, sözlerinin devamında "Kafa karıştırıcı soy ağacına girmek istemiyorum…" ifadelerini kullanıp, Kılıçdaroğlu çiftinin teyze çocukları olduğunu da hatırlattı:

Selvi Hanım, Tunceli Nazımiye Ballıca Köyü doğumlu. Kemal Bey ile aynı köyden, zaten teyze çocukları…

Hürrem Elmasçı'nın yazısı akıllara gerçek soyadının Baş olmadığı öğrenilen TİP Genel Başkanı'nın soyadının Yusovic çıkmasını hatırlattı.

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