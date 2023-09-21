Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı! 'Yazık ki ne yazık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili krizi köşesine taşıyan ODA TV yazarı Elmasçı, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

"Meşhurdur CHP’deki danışman krizleri" diyen Elmasçı, "Hatırlayın Perinaz Mahpeyker Yaman'ı… Kadın ve Aile Politikaları konusunda Genel Başkan Danışmanıydı…Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweetler ortaya saçıldı da yer yerinden oynadı. Kemal beye kanı bozuk, zavallı, hain diye tweetler atmıştı zamanında o derece…" ifadelerini kullandı.

Elmascı, krize ilişkin şu eleştiride bulundu: Ne ara alındı? Kim aldı, niye aldı? Kim tavsiye etti? Cevap yok… Bir tuhaf işler yani… Soruyorsunuz kimdir necidir?

Hürrem Elmascı yazısının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına para akıttığını ifşa ederek, şunları söyledi:

Uzatmayayım çocuklar…

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Bir dolu danışmanı var Kemal beyin, her gün de artıyor maşallah…

Bunların işe alınışı gibi bordroları da sır gibi saklanıyor bu arada…

Her birinin hesabına her ay CHP’den 52 bin TL yattığı söylense de o asgarisi çocuklar bazılarının ki çok daha yüksek meblağlar…

Pes vallahi…

Yazık ki ne yazık…