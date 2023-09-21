  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! AK Parti emekli maaşlarıyla ilgili müjdeyi az önce duyurdu

Ayıların saldırmadığını anlatan kampçıya ayı saldırdı! İşte o anlar

Ümit Özdağ'ın sosyal medya trollerine yönelik operasyonda yeni gelişme!

Cübbeli Ahmet Hoca böyle uyardı: Bunun bir azabı olacak ama ne zaman?

Emekli maaşı zammı son dakika: Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi: İşte kalem kalem yeni maaşlar...

e-ticareti bu ülkeler sırtladı! İşte Türkiye'nin büyüme sıralaması

Markanızla rezil olmayın! Tescil almak da sizi kurtaramaz!

Karabağ Zaferi sonrası Paşinyan'dan dikkat çeken mesaj

Hesap soran da yok hesap veren de... Başıboş köpek dehşeti

Almanlar dünyaya ilan etti: İstanbul'un altında bulundu
Medya Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı! 'Yazık ki ne yazık'
Medya

Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı! 'Yazık ki ne yazık'

Yeniakit Publisher
2023-09-21 21:37:00 -
Oda TV Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına akıttığı parayı yazdı! 'Yazık ki ne yazık'

ODA TV yazarı Hürrem Elmasçı, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili krizi köşesine taşıyan ODA TV yazarı Elmasçı, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

"Meşhurdur CHP’deki danışman krizleri" diyen Elmasçı, "Hatırlayın Perinaz Mahpeyker Yaman'ı… Kadın ve Aile Politikaları konusunda Genel Başkan Danışmanıydı…Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweetler ortaya saçıldı da yer yerinden oynadı. Kemal beye kanı bozuk, zavallı, hain diye tweetler atmıştı zamanında o derece…" ifadelerini kullandı.

Elmascı, krize ilişkin şu eleştiride bulundu: Ne ara alındı? Kim aldı, niye aldı? Kim tavsiye etti? Cevap yok… Bir tuhaf işler yani… Soruyorsunuz kimdir necidir?

Hürrem Elmascı yazısının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına para akıttığını ifşa ederek, şunları söyledi:

Uzatmayayım çocuklar…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir dolu danışmanı var Kemal beyin, her gün de artıyor maşallah…

Bunların işe alınışı gibi bordroları da sır gibi saklanıyor bu arada…

Her birinin hesabına her ay CHP’den 52 bin TL yattığı söylense de o asgarisi çocuklar bazılarının ki çok daha yüksek meblağlar…

Pes vallahi…

Yazık ki ne yazık…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23