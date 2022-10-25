Oda TV haber yaptı... Tuncay Özkan'ı yazmaya yürekleri yetmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın eşi Duygu Dikmenoğlu’nun halası Bahar Bulur'un "bankamatik işçisi" olduğu ortaya çıktı. Bahar Bulur’un CHP'li Buca Belediyesi’nde işe alındığı öğrenildi.

Konuyu gündeme taşıyan Oda TV ise Tuncay Özkan'ın ismini açıkça yazamayarak "T.Ö" şeklinde kodladı.

"Odatv haklı çıktı... Ve hala gönderildi... Ya diğer bankamatikler" başlıklı haberinde Oda TV, Tuncay Özkan'ın ismini vermekten ısrarla kaçınarak şu ifadeleri kullandı:

"İzmir gündemini değiştiren Buca Belediyesi haberimiz sonrası Başkan Erhan Kılıç harekete geçerek sürekli destek isteyip öne sürdüğü Genel Merkez danışmanı ve İzmir Milletvekili T.Ö.’nün eşinin halası B.B.‘un iş akdine son verdi. CHP’li Buca Belediyesi Spor kulübünde çalışan görünen fakat bankamatik olan halayı işten çıkaran başkan Kılıç sessizliğini koruyor"

"Buca Belediye başkanı Erhan Kılıç; CHP İzmir il yöneticileri ve Buca ilçe teşkilatlarında yönetici olan aynı zamanda belediye çalışanı görünen personellerin ve ilçe muhtarlarının da çocuklarıyla birlikte bu şekilde yaklaşık 'toplasanız toplasanız bin kişi çalışıyordur' ifadesi sonrası bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmadığı merak konusu" diyen Oda TV haberinde şu ifadelere yer verdi:

"CHP İl başkan yardımcısı G.D. G.Ç .F.B. kurdukları iddia edilen paravan şirket üzerinden belediyeden kaç tane doğrudan temin ile ihale aldı? CHP İzmir İl yöneticisi G.D.’nın kurulan paravan şirketin vergi levhasında haberi olmadan kendisine ait iş yerinin adresinin kullanılması üzerine vergi dairesine itirazda bulunup şirketle bir ilişiğinin olmadığını beyan ettiği görülüyor. Buca Belediye başkanı Erhan Kılıç, İl başkanı Deniz Yücel ve CHP Genel Merkezi yaşanan usulsüzlükler ve bankamatik çalışanlar konusunda sessizliğini koruyor."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın eşi Duygu Dikmenoğlu’nun halası Bahar Bulur’un CHP'li Buca Belediyesi’nde "bankamatik işçisi" olarak çalıştığı basına yansıdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tuncay Özkan olayı yalanlayarak Oda TV'de haberi yapan şahıs hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.