Oda TV de Boğaziçi’ndeki provokatörler de bu kez fena yakalandı

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Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sırasında, eylemlere destek veren öğrencileri temsilen açılan “Boğaziçi Dayanışması” isimli Twitter hesabı 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıdıklarını açıkladı. Yapılan paylaşımda, “1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz” denildi.

Başta Oda TV gibi Türkiye düşmanı medya organları, Boğaziçi Dayanışması isimli hesabı eylemler boyunca yakından takip etti. Hesaptan yapılan tüm paylaşımlar, “Boğaziçi öğrencilerinin talepleri ve düşünceleri” olarak servis edildi. Eylemler devam ederken, gösterilere katılan öğrencilerden hiçbirisi de çıkıp, “Boğaziçi Dayanışması bizi temsil etmiyor” demedi.

Boğaziçi Dayanışması isimli hesaptan, “Kızıl Soros” olarak tanınan ve Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Osman Kavala’ya destek mesajları da atıldı. Ayrıca onlarca kişinin katili PKK’lı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrıları dahi yapıldı. Tüm bu süreçlerde de eylemlere destek veren hiçbir öğrenci, söz konusu mesajlar nedeniyle Boğaziçi Dayanışması’na tepki göstermedi.

Hep birlikte kıvırdılar

Ermeni soykırımı safsatası hakkında yapılan paylaşımın ardından, daha düne kadar Boğaziçi Dayanışması’na ses çıkarmayan, hatta destek olanlar kıvırmaya başladı. Oda TV yaptığı haberde, Boğaziçi Dayanışması isimli hesabın eylemci öğrencilerle bir ilgisi olmadığını savundu. Aynı zamanda Oda TV, birkaç öğrencinin yorumuna yer verilen haberde, eylemcilere “Boğaziçi Dayanışması’nın bizimle ilgisi yok” dedirtebilmek için kırt takla attı.

Haberde yer alan şu paragraf ayrıca dikkat çekti:

Yapılan paylaşımların bütün öğrencileri ve direnişi temsil etmediğini söyleyen öğrenciler, ‘Paylaşım yapılan hesap sanılanın aksine bütün Boğaziçi Direnişini temsil etmiyor. 2016'da kafeterya fiyatlarına çıkan tepki üzerine kurulmuş bir platformdur. Daha eski olmasından dolayı ulaşım kitlesi daha geniş olduğu için son olaylar bu hesaptan aktarıldı. Ancak bu tür bir fikir beyanı Boğaziçi Direnişini kapsamaz. Boun Dayanışma daha radikal fikirleri olan bir topluluktur’ diyerek ortak fikirde olmadıklarını söyledi.”