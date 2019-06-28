Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan oldu Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan Avusturalya’da düzenlenen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında birinci olarak şampiyonluğu elde etti.

Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan Avusturalya’da düzenlenen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında birinci olarak şampiyonluğu elde etti.

Avustralya Gold Coast’ta bugün gerçekleştirilen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Şampiyonadan 1. Olarak ayrılan Özcan 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına katılma yolunda hanesine 20 puan daha yazdırmış oldu.

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