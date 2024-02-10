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Gündem Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı
Gündem

Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 11:33:00 -

Adana’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hayro

Çengelle köprüye asın ki bi daha aynı b…ku yemesin!

Kartalbey

Aynen. O hain itleri aynı köprüde sallandırın şayet muktedir bir iktidarsanız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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