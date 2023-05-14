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Gündem 'Öcalan'a özgürlük isteyenlerin oy verdiği şahsa oy vermeyeceğiz'
Gündem

'Öcalan'a özgürlük isteyenlerin oy verdiği şahsa oy vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-05-14 08:35:00 -
'Öcalan'a özgürlük isteyenlerin oy verdiği şahsa oy vermeyeceğiz'

Her seçim için 'bu seçim çok farklı, çok önemli' denilse de bu seçim gerçekten diğerlerine benzemiyor ve çok farklı. Batıl hiç böylesine net ayrışmamış kendini belli etmemiş ve azgınlaşmamıştı.

Her seçim için 'bu seçim çok farklı, çok önemli' denilse de bu seçim gerçekten diğerlerine benzemiyor ve çok farklı. Batıl hiç böylesine net ayrışmamış kendini belli etmemiş ve azgınlaşmamıştı.

Müslüman Anadolu halkı gerçeğin farkında. Öcalan'a özgürlük isteyen, ABD'nin açıktan köpekliğini üstlenen PYD'ye sırtını yaslayan, Ermenilerden sözde soykırım için özür dileyen, liberal Batı ekonomisini ve dışa bağımlılık üzerinden gelecek olan refahı utanmadan seçim vaadi olarak dile getiren ' Tayyip giderse Ayasofya'nın önünde rakı açacağım' diyen zihniyete, büyük tokadı indirecek.

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