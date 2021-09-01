Öcalan ve Demirtaş için muhalefete çağrı yaptı! HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmada, ittifak çalışmalarına ilişkin konuştu.

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu iddia eden Buldan, çözümün tek yolunun bir 'Barış İttifakı' kurulması olduğunu ileri sürdü.

Muhalefete çağrı yaptı

Muhalefete seslenen Buldan, "Bu saatten kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'Barış İttifakı' olmalıdır. Herkes bunun için çalışıp, hayata geçirmelidir." dedi.

"İttifak kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Demirtaş da hapisten çıkar"

Barış İttifakı'nın kurulması durumunda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan 'tecridin' kaldırılacağını söyleyen Buldan, "Bu ülkeye barış gelirse biliyoruz ki, tecrit de kalkar, özgürlükler de olur. Selahattin de, Figen de, Gülten de çıkar. Bu yüzden barıştan vazgeçmiyoruz. Bu politikadan asla taviz vermiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece HDP'nin sorunu değildir. Kürt sorunun çözümsüzlüğü 83 milyon insana mağduriyet olarak geri dönmektedir. Artık barışı, çözümü haykırmanın zamanı gelmiştir." iddialarında bulundu.