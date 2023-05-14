Öcalan ve Demirtaş fotoğraflarını da yanında götürüp Kılıçdaroğlu'na oy verdi!
Sosyal medyada bir seçmenin oy kullandığı pusulasını paylaştığı fotoğraf gündem oldu.
Türkiye bugün sandık başına giderek seçimini yaptı.
Oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla tamamlandı.
Sosyal medyada birçok vatandaş kullandığı oylara ait pusulanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir vatandaşın paylaştığı pusula fotoğrafı tepkilere sebep oldu.
Bir yana teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın diğer yana HDP'li Seahattin Demirtaş'ın fotoğrafını koyan vatandaş, oyunu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.
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