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Siyaset Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı! İBB sahnesinde konser verecek
Siyaset

Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı! İBB sahnesinde konser verecek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde defalarca konser veren Aynur Doğan'ın, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 22:35:00 -
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı! İBB sahnesinde konser verecek

 Yeniakit.com.tr 

AK Partili Derince İlçe Belediyesi'nin geçit vermediği terör sevici Aynur Doğan'a, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kucak açtı.

Aynur Doğan'ın 22 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser AK Partili belediye tarafından iptal edilmişti.

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser verip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı operasyonlarını hedef alarak, her çıkışında terörden yana saf tutan Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini "Kürtçe" provokasyonuna alet eden muhalefet, günlerce terör sevici şarkıcıya destek verdi.

İmamoğlu sahip çıktı!

Derince konserinin iptal edilmesinin ardından önce İzmir ardından Ankara'da sahne alan Doğan'ın, 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser vereceği öğrenildi.

CHP'li İmamoğlu'nun kucak açtığı Doğan için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söylemişti:

Hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, 'Sen Kürtçe biliyor musun?' diyor. 'Hayır, bilmiyorum' diyor. 'O zaman neden ağlıyorsun' diye soruyor. 'E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü' diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim.

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