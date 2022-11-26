Ocak ayında Florya'ya yıldız geliyor!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak girmişti. Sarı - kırmızılıların sezon başında başlattığı transfer yağmuru, devre arasında da devam edecek gibi gözüküyor. Aslan'ın gündeminde yer alan Memphis Depay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldızın ocak ayında Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar daha birçok isimle görüşme yapmış ancak anlaşma gerçekleştirememişti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - kırmızılılar, yazın başlayan transfer fırtınasını devre arasında da sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray, sezon başında İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncuya imza attıramamıştı.

Barcelona'da kalan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Hollandalı golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istemediğini ve yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağını iddia etti. Bu gelişme sonrasında adı sıkça Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki oyuncunun ocak ayında sarı - kırmızılı formayı giyeceği öne sürüldü.

Bu sezon milli takımlar da dahil 9 resmi maça çıkan Depay, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.