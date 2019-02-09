Ocak ayında en çok BIST endeksi kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 ile BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,71, euro yüzde 0,92, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,09 ve euro yüzde 0,31 reel getiri imkanı sağladı. Dolar yüzde 0,04 yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,22 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.