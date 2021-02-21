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Otomotiv Ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi
Otomotiv

Ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Türkiye’den geçen ay 75 ülkeye 823 milyon 851 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:47:00 -
Ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin geçen ay 2 milyar 267 milyon 426 bin dolarlık dış satımının yüzde 36,33’ünü binek otomobil grubu oluşturdu. Otomotiv endüstrisinde “yan sanayi” ürün grubunun ardından en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci grupta yer alan binek otomobilde en çok dış satım Fransa’ya yapıldı. Sektörün en önemli pazarı olan Fransa’ya 175 milyon 150 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu gruptaki dış satımının yüzde 21,25’ine karşılık geldi. İkinci sıradaki İtalya’ya 96 milyon 56 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, üçüncü Almanya’ya 79 milyon 341 bin dolarlık dış satıma imza attı. Sektör temsilcileri, İspanya’ya 76 milyon 599 bin, Birleşik Krallık’a 44 milyon 427 bin, Polonya’ya 43 milyon 962 bin, İsveç’e 40 milyon 108 bin, Slovenya’ya 32 milyon 997 bin, Mısır’a 31 milyon 688 bin, Belçika’ya 28 milyon 653 bin dolarlık otomobil sattı.

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