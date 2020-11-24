Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. En düşük 2 bin 912 lira… Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık enflasyon en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı. Tahminlere göre oran yüzde 4.49'a çıkabilecek. Son üç aylık enflasyon rakamları ve geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarına ocakta yapılacak zamlarla ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Emeklilere zam memurlara da fark ödenecek.

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı YEP’te 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak açıklandı. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.75 gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 10.5’lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE’de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu tahminin tutması, yani yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021’in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.