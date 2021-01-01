Ocak 2021 Dünya Gündemi
ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Portekiz'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin ederek resmen görevine başlayacak olması, ocak ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Ocak
- İngiltere ile AB arasındaki ticaret anlaşması yürürlüğe girecek.
- Portekiz, Almanya'dan AB Dönem Başkanlığını devralacak.
3 Ocak
- ABD Kongresinin 117. dönemi başlayacak.
4 Ocak
- WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar açıklanacak.
- İngiltere'de Oxford/AstraZeneca aşısı kullanıma sunulacak.
5 Ocak
- Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağını görüşecek.
6 Ocak
- ABD Kongresi, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin delege oylarını sayıp sonuçları resmileştirecek.
7 Ocak
- Ortodoks Hristiyanlar, Noel'i kutlayacak.
- Avusturya'da ilki geçen aralıkta yapılan ülke geneline yönelik yaygın Kovid-19 testlerinin ikincisi yapılmaya başlanacak. Yaygın test uygulaması, 10 gün sürecek.
15 Ocak
- Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) olağanüstü kongresi yapılacak.
18 Ocak
- ABD'de Martin Luther King Günü dolayısıyla törenler düzenlenecek.
- Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplanacak.
- AB Kosova Misyonu (EULEX) tarafından Kosova'da gerçekleştirilen davalar sırasında işlendiği iddia edilen ihlaller konusunda EULEX'in eski yargı başkanı Malcom Simmos, Kosova Meclisinde ifade verecek.
20 Ocak
- ABD başkanlığına seçilen Biden, yemin ederek resmen görevine başlayacak.
19 Ocak
- Balkanlar'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.
24 Ocak
- Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
25 Ocak
- Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
26 Ocak
- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.
- Brüksel'de iki gün sürecek etkinlikte NATO Genelkurmay Başkanları bir araya gelecek.
31 Ocak
- Alman Meclisinde nasyonal sosyalizm dönemi kurbanları için anma etkinliği düzenlenecek.